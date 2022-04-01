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    Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül'ü boşuyor

    Avukat Ece Binay, ihanet görüntülerinden sonra Mahsun Kırmızıgül'e boşanma davası açtı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 09:27
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    Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül'ü boşuyor

    Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ü eşi avukat Ece Binay affetmiyor. Genç bir kadınla görüntülerinin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklamaya yapmayan çiftten yeni hamle geldi.

    Sosyal medya hesabını gizli olarak kullanan ve sadece tanıdığı isimlerin takip isteğini kabul eden avukat Ece Binay, Instagram hesabındaki "Kırmızıgül" soyadını sildi. Binay'ın bu hamlesi ise akıllara ayrılık iddiasını getirdi.

    Kızının eğitimi için Amerika’da bulunan Binay, boşanma davası açmak için Türkiye'ye döndü.

    "BOŞANIYORUM"

    Boşanma dilekçesini verdiği öğrenilen Ece Binay’ın yakın çevresine, “Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum” dediği öğrenildi.

    BAŞINI OKŞATTI

    Magazin gündemine düşen videoda Mahsun Kırmızıgül'ün, bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülmüştü. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da basına sızmıştı.

    Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül ü boşuyor #1

    Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşkıyla görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül ü boşuyor #2

    Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül ü boşuyor #3

    Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül ü boşuyor #4

    Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül ü boşuyor #5

    Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül ü boşuyor #6


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