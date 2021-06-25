Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez evleniyor

Nikah masasına oturmaları beklenen Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'ndan güzel haber geldi.

Bu sezon ekranlara veda eden 'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyor.

NİKAH ZAMANI

34 yaşındaki Taner Ölmez ile nişanlısı 30 yaşındaki Ece Çeşmioğlu, sezon arasını değerlendirerek; 28 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da nikah masasına oturacak.

Ünlü çift, daha sonra Çeşme'deki ünlü bir otelde düğün yapacak.

Aylar önce Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu, 'Aşk hayatın nasıl?' sorusuna yanıt vermişti.

"NİŞANLIYIM"

Ölmez, "Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum" ifadelerini kullanmıştı.