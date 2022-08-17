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    Ece Erken, arkadaşının eşiyle aşk yaşadığı haberlerini yalanladı

    Eşinin vefatıyla zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken, yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Erken, en yakın arkadaşının eşiyle aşk yaşadığı söylentilerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 17:40
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    Ece Erken, arkadaşının eşiyle aşk yaşadığı haberlerini yalanladı

    Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Eşinin vefat etmesinin ardından zor günler geçiren Erken, sosyal medya hesabını aktif kullanarak zorlu günlerini takipçileriyle paylaşıyor.

    Dün Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması görüldü.

    Duruşma salonunda bayıldı

    Mahkeme salonunda bulunan Ece Erken, sanıklardan Kadir Yasak'ın savunma yaptığı esnada fenalaşarak baygınlık geçirdi.

    Öte yandan genç sunucu için bugün yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

    Ece Erken, arkadaşının eşiyle aşk yaşadığı haberlerini yalanladı #1

    Yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

    Erken'in, zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşı Sezer Çakır'ın eşi Hayrettin Coşkun ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

    Sunucunun Çakır ile sosyal medyada takipleşmemesi de söylentileri kuvvetlendirdi.

    Yaşadığı zorlu günün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Erken, hakkında çıkan söylentileri kesin bir dille yalanladı.

    Ece Erken, arkadaşının eşiyle aşk yaşadığı haberlerini yalanladı #2

    "Hayrettin abimle haberim yazılıyor"

    Ece Erken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Daha dün eşimin davasının ilk günüydü. Katillerle aynı ortamda bulundum, dinlediklerime ne ruhum ne kalbim ne de aklım dayanabildi. Yere yığıldım... Bugün sabah kalkıyorum, aile dostum dediğim, eşiyle ve çocuklarıyla yakinen görüştüğüm abim dediğim Hayrettin abimle haberim yazılıyor.

    "Kafamda, ruhumda, beynimde sadece eşimin davası var"

    Hem abimle yazıyor hem de en yakın arkadaşımla takipleşmeme sebebimin bu olduğunu yazıyor. Kafamda, ruhumda, beynimde sadece eşimin davası varken bana bu açıklamayı yapan, yazan, yazdıran kim varsa önce Allah'a sonra yargıla havale ediyorum. Bitmediniz be."

    Ece Erken, arkadaşının eşiyle aşk yaşadığı haberlerini yalanladı #3

    Ece Erken, arkadaşının eşiyle aşk yaşadığı haberlerini yalanladı #4


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