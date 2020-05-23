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    Ece Erken: Bana Demet Akalın söyledi

    Ünlü sunucu Ece Erken, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2020 - 07:43
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    Ece Erken: Bana Demet Akalın söyledi

    Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Ece Erken, gündemden düşmüyor.

    Bir Instagram hesabının canlı yayınına katılan Ece Erken yaşadıklarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

    Erken açıklamasında şunları söyledi:

    "LEZBİYEN MİDİR NEDİR?"

    “Yanlışlıkla evlendiğim adamın (Serkan Uçar) yengesi hala peşimde. Bir türlü kurtulamadım ondan. Şimdi de adımın anıldığı adamın, ayrılmaya çalıştığı kadınla kanka olmuş. Her resmi beğenip yorum yazıyor. Lezbiyen midir nedir anlamadım ki! Allah belasını versin. Sahte hesaplarla yazıyor. Yüz tane sahte hesabı var bunu bana Demet Akalın söyledi.

    "KANKA OLMUŞ"

    Şimdi de adımın anıldığı adamın, ayrılmaya çalıştığı kadınla kanka olmuş. Güldeniz adı... Her resmi beğenip yorum yazıyor. Benim Şafak'tan daha çok param var bunu kimse bilmiyor o kadar zavallılar ki!"


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