Ece Erken, eşinin vefatının kırkıncı gününde paylaşım yaptı

Eşini kaybettikten sonra zor günler geçiren Ece Erken, Instagram hesabından duygularını dile getirdi.

Ünlü oyuncu Ece Erken'in 42 yaşındaki Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bir süredir içine kapanan sadece sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen ünlü isim, yaşadığı hayal kırıklıklarını bir kez daha dile getirdi.

Kırk gün önce kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yazışmalarının bir bölümünü paylaşan Ece Erken, şu ifadeleri kullandı:

"SABAHSIZ GECELER"

"15-01-22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı! Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün...

"ÖLMEYECEK KADAR YARALIYIM"

Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın. Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün, nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım.

"YOLUMA DEVAM EDİYORUM"

Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim.

"GURUR DUYUYORUM"

Her insan bazen dökülür, lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşallah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim içinde eşten, sevgiliden öte, ailemdi, merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakâr bir eşti hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup Onunla gurur duyuyorum."







