Ece Erken içini döktü

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilgili paylaşım yapan Erken Erken, eşi hakkında konuşulanlara isyan etti.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yaklaşık üç hafta önce eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, sosyal medyadan isyan etti.

"Neye yanayım. Hangi birine?" diyerek sözlerine başlayan Ece Erken, uzun yazısında içine dert olan her şeyi tek tek paylaştı. Eşine seslenen ünlü sunucu; "O gece seni kimse düşünmese de sen herkesi düşünmüştün." dedi.

"SENİN YANINDA BİRİNE BUNLAR YAPILABİLİR MİYDİ?"

Ece Erken, konuşmasının devamında ise "Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Neye yanayım yine sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi?" diyerek sitem etti.

"MEKANI ERTESİ GÜN AÇTILAR"

Eşinin vurulduğu mekanın ertesi gün açılmasını da unutmayan Erken, "Sen olsan 40'ını beklerdin hatta kapardın mekanı." dedi.

"KARDEŞ DEDİKLERİN KALLEŞ ÇIKTI"

Ece Erken cenaze zamanıyla ilgili ise "Kardeşim diye her saniye seni arayanlar senden bir şeyler isteyenler senden alıp götürenler yoktu cenazende, borcu olanlar borcu vardı diye geziyor etrafta. Mesela Bülent Abim dediğin, kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım" diyerek sitem etti.