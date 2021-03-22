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    Ece Erken: İçiniz ısınsın

    Ece Erken, tatil pozlarını Instagram hesabından "İçiniz ısınsın" notuyla yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 14:46
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    Ece Erken: İçiniz ısınsın

    Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla bir dargın bir barışık ilişki yürüten ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile Dubai'ye gitti.

    "DUBAİ'DEN SELAM OLSUN"

    Erken, Dubai tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Herkese 34 dereceden selam olsun. İçiniz ısınsın.”

    Ece Erken'in bu paylaşımına takipçilerinden 37 binin üzerinde beğeni geldi.

    Ece Erken: İçiniz ısınsın #1

    Ece Erken: İçiniz ısınsın #2

    Ece Erken: İçiniz ısınsın #3

    Ece Erken: İçiniz ısınsın #4

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