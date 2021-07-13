Ece Erken kilo aldı

Bir ay önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile hayatını birleştiren Ece Erken'e evlilik yaradı.

Bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Ece Erken, şimdilerde eşi ve oğlu Eymen ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

Ünlü sunucu, önceki gün bikinisi ile objektif karşısına geçti. Teknede poz veren Ece Erken, tatilde aldığı kilolardan yakındı.

"SAĞ OL YAZ"

Gönderisine, "1.5 ayda+3 kilo. Sağ ol yaz" notunu düşen 43 yaşındaki Erken, fotoğrafa spor hocasını etiketledi ve hedefinin 50 kiloya düşmek olduğunu ifade etti.

"BİZ EVLENDİK"

Öte yandan Erken ile Mahmutyazıcıoğlu, evlilik haberlerini Instagram'dan duyurmuştu. Ünlü sunucu, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." demişti.