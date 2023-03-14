Ece Erken röportaj esnasında gözyaşlarına hakim olamadı

Geçtiğimiz sene eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken, çok zor günler geçirmişti.

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erken, önceki gün bir ödül törenine katıldı.

Depremzedeler için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Erken, depremzedelerle ilgili konuştu.

Katıldığı ödül töreninde ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet ederken depremzedelerle ilgili konuşan Ece Erken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Erken, şöyle konuştu:

"Elimizden geleni ne kadar istesek de yapamayız zaten. Dolayısıyla konuşunca sinirim bozuluyor ve üzülüyorum. Çağrılara cevap veremedik, o çok içime oturdu. Benim de bir evladım var. Orada olamadığım için çok üzgünüm"