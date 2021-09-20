Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile barıştı

Ece Erken, 3 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silip, soyadını da değiştirmişti.

Sunucu Ece Erken, haziran ayında avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturmuş, mutlu haberi de sosyal medya hesabından duyurmuştu.

SOYADINA MAHMUTYAZICIOĞLU'NU DA EKLEMİŞTİ

Eşi ile nikah fotoğrafını “Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.” notuyla paylaşan Erken, soyadına 'Mahmutyazıcıoğlu'nu eklemişti.

ECE HER ŞEYİ KALDIRDI

Bir süredir eşi ile görüntü vermeyen Ece Erken, yaptığı hamlelerle kafaları karıştırdı. Ünlü sunucu önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırdı. Erken’in bu hareketi, 'evlilik bitiyor" iddialarını gündeme getirdi.

EŞİNİ AFFETTİ

Oğlu Eymen ile tatile çıkan Ece Erken, yaptığı paylaşımla dedikodulara son noktayı koydu. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelen Erken, geçirdikleri eğlenceli anlardan fotoğraf paylaşıp, altına kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Soyadı kısmına da 'Mahmutyazıcıoğlu' ekleyen ünlü sunucu, her şey yolunda mesajı verdi.