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    Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davası için adliyeye geldi

    Ece Erken, geçtiğimiz yıl kendi mekanında öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davası için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 10:50
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    Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davası için adliyeye geldi

    Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

    Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs’ta, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

    Ece Erken dava için geldi

    İddianamede, 19 sanığın 10’u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Olaya ilişkin davanın görülmesine Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Ünlü Sunucu Ece Erken de davaya katılmak için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

    Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu nun davası için adliyeye geldi #1


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