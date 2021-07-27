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    Ece Erken: Sırtımda bardak kırdılar

    Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz hafta Bodrum'daki bir mekanda karıştıkları kavgayla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 11:15
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    Ece Erken: Sırtımda bardak kırdılar

    Ünlü sunucu Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Bodrum’da Yıldız Tilbe’nin sahne aldığı bir mekanda yemek yedi. Hem servisten hem de gelen 19 bin 250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu , ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye sitem edince gerginlik çıktı.

    Erken, yaşadıkları olayla ilgili açıklama yaptı:

    “2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekana gittik. Saat 20.00’de gittiğimiz mekanda, 23.00’te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce ‘Bu dolandırıcılık değil mi?’ dedi. Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikayetçi olduk.”

    ECE ERKEN TOKAT ATTI

    Olayın yaşandığı mekanın sahibi Aleyna Çavuşoğlu, bir magazin programına bağlanarak Ece Erken’in kendisini sakinleştirmeye çalışan 55 yaşındaki kadına tokat attığını iddia etti.

    Ece Erken: Sırtımda bardak kırdılar #1

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