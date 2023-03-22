Ece Erken ve eski eşi Serkan Uçar yine davalık oldu Ece Erken ve Serkan Uçar, oğulları Eymen ile birlikte geçtiğimiz günlerde Katar'da tatil yapmıştı. Eski çift dönüşte mahkemelik oldu.

Ünlü sunucu Ece Erken, Serkan Uçar’la 2014 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden Eymen adında bir oğulları oldu. İkili, 2015’te de ‘anlaşmalı’ olarak boşanmıştı. Mahkeme, protokol gereği küçük çocuğun velayetini anneye verirken, Serkan Uçar’ın çocuğunun nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetmişti. Dava açtı İkili, geçen günlerde birlikte Katar’a tatile gitti. Aralarındaki buzların eridiği haberleriyle gündeme gelen Erken, eski eşinin çocuğunun eğitim giderlerini karşılamadığını öne süren Ece Erken, İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı.