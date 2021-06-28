Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi

Ece Erken, uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü sunucu Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

TATİLDE KARAR VERDİLER

Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, ağustosta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Erken, nikahtan fotoğraf paylaştı.

"EVLENDİK"

Erken, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."





Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı günlerce konuşulmuştu. Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım." açıklamasını yapmıştı.

ARABALARI ÇİZMİŞTİ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay olmuştu.Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mahmutyazıcıoğlu, "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip, araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki; bir gün herkes yaşayacak. Kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir." açıklamasını yapmıştı.