Ece Erken'den doğum günü paylaşımı

44 yaşına giren Ece Erken, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ünlü avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Yeniköy'deki mekanında silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Ece Erken, 44'üncü yaş gününü oğlu ile birlikte pasta keserek kutladı.

O anları takipçileriyle de paylaşan Erken'in duygu yüklü mesajı dikkatlerden kaçmadı.

"Sizlerle paylaşmak istedim"

Erken, paylaşımına; "Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi. Sizlerle paylaşmak istedim.

"Hayırlı evlat olsun"

Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı, gayretiymiş, mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim, bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım." notunu düştü.