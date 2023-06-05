Ece Erken'den evlilik yıl dönümü paylaşımı Ünlü sunucu Ece Erken kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlilik yıl dönümünü kutladı.

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Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren 45 yaşındaki sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımlar yaptı.

Eşinin vefatıyla yıkılan Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ikinci evlilik yıl dönümlerinde andı.

"Seni çok seviyorum sevgilim"

4 Haziran 2021'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da hayatını birleştiren Ece Erken, nikahtan bir karesini, ''Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Seni çok seviyorum sevgilim. Bize bunları yaşatanların ve vesile olanların en ağır şekilde cezalandırılacağı günü bekliyorum.'' notuyla yayınladı.

Ünlü sunucu, bir diğer paylaşımında ise eşiyle olan fotoğrafına, ''Biliyorum ki her şeyi görüyorsun. Herkesin hak ettiğini yaşaması dileğiyle.'' yazdı.