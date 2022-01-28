Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı

Dün Instagram hesabını kapatan Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Sunucu Ece Erken, eşini kaybetmesinin ardından dün Instagram hesabını bir süre kapatmıştı. Tekrar hesabını açan Ece Erken, eşinin cenaze programını paylaşmıştı. Sessizliğini koruyan ünlü sunucudan yeni bir paylaşım daha geldi.

SARILMA FOTOĞRAFI

Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı bir fotoğrafı Instagram hesabının story bölümünden paylaştı.