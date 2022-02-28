Ece Erken'den sır paylaşım! 'FAYYEM' notuyla kastettiği şey..

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla sarsılan sunucu Ece Erken, yaptığı paylaşım dikkat çekti. "FAYYEM" yazılı bir fotoğraf paylaşan Erken'in ne demek istediği merak konusu oldu.

Sunucu Ece Erken, geçtiğimiz yıl haziran ayında evlendiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun üzücü vefatı sonrasında zor günler geçiriyor.

1 ay önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.

ECE ERKEN'DEN SIR PAYLAŞIM

Zor günler geçiren Ece Erken, Instagram hesabından eşiyle birlikte olduğu fotoğrafları sık sık paylaşıyor, içini döküyor.

Ünlü sunucu, kandil gecesindeki paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Erken'in hikaye olarak paylaştığı fotoğraftaki "FAYYEM" ifadesi merak konusu oldu.

HALİL FALYALI'YI AKILLARA GETİRDİ

Halil Falyalı suikastı ile Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılırken, Erken'in paylaşımı merak uyandırdı.

Halil Falyalı ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bahis şirketi üzerinden bir ortaklığı olduğu ortaya çıktı.

Emniyet, iki cinayet arasında bir bağlantı olup olmadığının peşine düşerken, titiz bir süreç yürütülüyor.