Ece Erken'e 19.250 TL'lik hesap geldi

Gittikleri bir mekanda hesap yüzünden kavga çıkardıkları iddia edilen Ece Erken'den açıklama geldi.

Geçtiğimiz haftalarda evlenen ünlü sunucu Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yakın dostlarıyla Bodrum'da Yıldız Tilbe'nin sahneye çıktığı mekana gitti.

HESABI GÖRÜNCE ŞOK OLDULAR

Hem servisten hem de gelen 19.250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmut Şafak Yazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye "Bu milleti dolandırmak değil mi" diye sitem sitem edince gerginlik çıktı. Ünlü çift, karakola giderek işletmeden şikayetçi oldu.

Ünlü isim yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı:

"6 KİŞİLİK HESAP"

"Dün gece arkadaşlarımızla hayatımızda ilk kez gittiğimiz mekanda Yıldız Tilbe'nin 23.20'de sahne almasından ve yemeklerin geç gelmesinden dolayı müşteriler mekanı çatal bıçakla protesto ettiler. Gece 01.00'de Yıldız Tilbe hala sahnedeyken ana yemek köfte olan bir iki çeşit meze verilen mekanda 6 kişi için 19.250 TL hesap ödedik.

"EŞİM HESABI ÖDEDİKTEN SONRA İSYAN ETTİ"

Eşim ödemeyi yaptıktan sonra "Bu milleti dolandırmak değil mi" diye sitemini belirttikten sonra yanımızdaki arkadaşımız darp edilirken eşim araya girmiştir. Şikayetçi olduk...Yani hesap ödememek için değil, ödenen hesaba edilen bir sitem söz konusu. Zaten gergin olan diğer müşteriler de tepkilerini belli etmiştir. Yazıldığı gibi kaş göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz.