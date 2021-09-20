Ece Erken'i çıldırtan gerçek

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşadığı kriz, magazin gündemine damga vurdu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hafta sonları çok düşkün olduğu çocuklarıyla daha sık görüşebilmek için eski eşi Benan Kocadereli'nin Beykoz'da çocuklarıyla birlikte yaşadığı villanın hemen yanındaki villayı kiraladı.

ESKİ EŞİNE KOMŞU OLDU

İçini lüks eşyalarla döşerken; duvarlara aile fotoğraflarını da koymayı ihmal etmedi. Bahçesi hemen hemen ortak iki villanın bu şekilde kullanılacak olması çocukları sevinçten havalara uçururken; eski eş Benan Hanım bu duruma sessiz kaldı.

"SEN BENİMLE EVLİSİN"

Kiraladığı villayı eşi Ece Erken'den gizleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gerçeğin ortaya çıkmasıyla Ece Erken'den sert tepki aldı. "Çocuklarımla ilgili bir şey olduğu takdirde ne eski eşim ne yeni eşim kimseyi gözüm görmez." diyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'den "Sen benimle evlisin. Sen nasıl eski eşinin yan villasını kiralarsın? Sizin aile düzeniniz devam ederken ben bu ilişkinin neresindeyim?" tepkisini aldı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşi Ece Erken kıyamet koparınca kiraladığı eve gidemedi.