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Ece Erken'in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar

Ece Erken'in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar

Ece Erken ile oğlu Eymen, hayvanat bahçesini ziyaret etti. Erken’in 3 aylık yavru aslan Alex’i elleri ile beslediği anlar, renkli görüntüler oluşturdu.