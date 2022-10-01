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- Ece Erken'in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar
Ece Erken'in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar
Ece Erken ile oğlu Eymen, hayvanat bahçesini ziyaret etti. Erken’in 3 aylık yavru aslan Alex’i elleri ile beslediği anlar, renkli görüntüler oluşturdu.
- 01.10.2022 - 15:18
- Güncelleme : 01.10.2022 - 15:39
Ünlü oyuncu Ece Erken ile oğlu Eymen, geçtiğimiz günlerde İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir hayvanat bahçesini ziyaret etti.
Oyuncu Ece Erken, hayvanat bahçesinin maskotu olan 3 aylık yavru aslan Alex’i elleriyle besledi.
İHA'nın haberine göre; ardından oyuncu Erken, bindiği zipline ile adrenalin dolu anlar yaşadı.
Yılandan korktu
Hayvanat bahçesindeki büyük bir yılanını severek fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen oyuncu Erken'in, yılandan korktuğu anlar gülümsetti.
Renkli görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan hayvanat bahçesinde keyifli vakit geçiren Ece Erken ve oğlunun hayvan sevgisi renkli görüntüler oluşturdu.
Ece Erken'in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar - VİDEO