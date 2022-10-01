Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.706
0.54%
BTXN Coin
11.19
-1.32%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Ece Erken'in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar

    Ece Erken ile oğlu Eymen, hayvanat bahçesini ziyaret etti. Erken’in 3 aylık yavru aslan Alex’i elleri ile beslediği anlar, renkli görüntüler oluşturdu.
    • 01.10.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ece Erken'in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar

    Ünlü oyuncu Ece Erken ile oğlu Eymen, geçtiğimiz günlerde İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir hayvanat bahçesini ziyaret etti.

    Oyuncu Ece Erken, hayvanat bahçesinin maskotu olan 3 aylık yavru aslan Alex’i elleriyle besledi.

    İHA'nın haberine göre; ardından oyuncu Erken, bindiği zipline ile adrenalin dolu anlar yaşadı.

    Yılandan korktu

    Hayvanat bahçesindeki büyük bir yılanını severek fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen oyuncu Erken'in, yılandan korktuğu anlar gülümsetti.

    Renkli görüntüler ortaya çıktı

    Öte yandan hayvanat bahçesinde keyifli vakit geçiren Ece Erken ve oğlunun hayvan sevgisi renkli görüntüler oluşturdu.

    Ece Erken'in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar - VİDEO


    Ece Erken in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar #1

    Ece Erken in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar #2

    Ece Erken in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar #3

    Ece Erken in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar #4

    Ece Erken in 3 aylık yavru aslanı elleriyle beslediği anlar #5


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    İran'da kadın hakları grubu FIFA'ya mektup gönderdi
    Dünya Kupası

    İran'da kadın hakları grubu FIFA'ya mektup gönderdi

    ABD'de Ian Kasırgası hayatı felç etti
    Dünya

    ABD'de Ian Kasırgası hayatı felç etti

    Görüş Bildir