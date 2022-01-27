Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nasıl öldürüldü?

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nasıl öldürüldü?

Sunucu Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kim öldürdü?

Sunucu Ece Erken ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Boşanma davasıyla gündeme gelen Mahmutyazıcıoğlu, uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı.

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki 2 çocuk babası Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, öldü mü? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu kim öldürdü? İşte hayatına dair merak edilenler.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı.

Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

ALAATTİN ÇAKICI'NIN DA AVUKATIYDI

Avukat olan Mahmutyazıcıoğlu, Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla biliniyordu. Çakıcı tahliye olduktan sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Mahmutyazıcıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın."

ÖLÜMÜ

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Saldırganların kaçtığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.