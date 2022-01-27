Ece Erken'in son paylaşımı gündem oldu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'in yeni yıl paylaşımı gündeme geldi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.

SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞLERDİ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir süre önce sessiz sedasız evlenen Ece Erken'in bir paylaşımı, Twitter'da gündem oldu. Yeni yılda ünlü avukatın çocukları ve kendi çocuğuyla birlikte pozunu paylaşan sunucu, şu notu düşmüş:

"2022'DE YILDIZIMIZ HEP PARLASIN"

"Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz."

Erken'in bu paylaşımının altına takipçileri, ölüm haberini duyunca başsağlığı mesajı yazdı.