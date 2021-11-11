Ece Gürsel: Çocuk istemiyorum

Ece Gürsel, 'Evlilik dışı çocuk yapar mısın?' sorusuna cevap verdi.

Ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Gürsel, dikkat çeken açıklamalarda buldunu.

Aile yaşantısından bahseden ve özel hayatıyla ilgili dobra açıklamalar yapan Gürsel, "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap verdi.

"ÇOCUK ZOR"

Bütün ilişkilerinin uzun soluklu olduğunu ancak evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Ece Gürsel, çocuk sahibi olmakla ilgili şunları söyledi; "Çok istedim ama çok zor. Ailemle ve yeğenlerimle yaşıyorum. Yeğenlerime annelik yapıyorum hatta benim kolumda onların isimleri yazıyor. Hayalim onlara güzel bir hayat kurabilmek. Çocuk çok büyük bir kalp ağrısı.

"ÇOCUK KAFASINDAN ÇIKTIM"

Çok büyük zorluk ve sorumluluk. Çocuk sahibi olursam bu mesleği yapma şansım yok. Psikopat derecesinde yeğenlerine bağlı bir kadınım, kendi çocuğumu düşünemiyorum bile. Yumurtalıklarımı da dondurmadım çünkü artık çocuk kafasından çıktım.

"ASLA"

Özel hayatıyla ilgili dobra açıklamalar yapan Ece Gürsel, Kalaycıoğlu'nun "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Erkek arkadaşım çocuk istiyor ama ben evlilik dışı çocuk istemiyorum. Asla ve asla yapmam."

"ÖZGÜR RUHLUYUM"

Geçmişte anne olmayı hatta sperm bankasından başvurmayı da düşünüyordum. Fakat çocuklarla yaşamaya başlayınca bir bebeğin ne kadar zor büyütüldüğünü gördüm. Ben özgür ruhlu bir insanım."