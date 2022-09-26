Ece Gürsel'in parfüm koleksiyonu var

Adana'da görüntülenen ünlü manken Ece Gürsel, parasını parfüme yatırdığını söyledi.

En son verdiği röportajda "Benimle olacak erkeğin parası olacak." açıklamasıyla konuşulan ünlü model Ece Gürsel, gündem olan bu açıklamalarının ardından geçtiğimiz gün Adana'da bir dükkan açılışına katıldı.

39 yaşındaki Ece Gürsel, güzelliğiyle açılışın ilgi odağı oldu.

Ece'ye inanın

Mağazada parfümleri tanıtan Gürsel, “İnanın hayatımda en fazla parayı parfümlerime harcıyorum. İyi bir parfüm koleksiyonum var. Yeni çıkan parfümleri takip ediyorum, parfümsüz bir hayat düşünemem.” itirafında bulundu.