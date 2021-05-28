Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu

Harvard Üniversitesi'ni kazandıktan sonra rol aldığı diziden ayrılarak Amerika'ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, eğitimini tamamladı.

22 yaşındaki genç oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmış ve eğitimi nedeniyle rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden ayrılmaya karar vermişti.

Bitirme tezini veren Hakim, mezun oldu.

"HARVARD'A GİTMEK HAYALİMDİ"

Psikoloji bölümü eğitimini tamamlayan oyuncu, "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard’a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard’dan mezun oldum" diyerek müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

Güzel oyuncuya tebrik mesajları yağdı.

BİTİRME TEZİ KONUSU

Ece Hakim, bitirme tezi için de "Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim." notunu düştü.