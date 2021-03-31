Ece Hakim: Harvard Üniversitesi'ne tezimi verdim

Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim'den, aylar sonra ilk paylaşım geldi.

Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan ve en son paylaşımını Ağustos 2020'de yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim, sosyal medya hesabından ses verdi.

Bir süredir sosyal medyadan uzak duran Ece Hakim, dün akşam yaptığı paylaşımla bu durumun nedenini açıkladı. Bitirme tezini hazırlayan Hakim, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"BİTİRME TEZİMLE İLGİLENİYORDUM"

"Merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum. Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım.

"TEŞEKKÜRLER"

Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi’nde tam burslu okumaya hak kazanmış, rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine de veda etmişti.