Ece Hakim, Türkiye'ye dönüyor

Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim için gurbet bitiyor.

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynarken 2016'da Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan ve ABD'de eğitim alan Ece Hakim, Türkiye'ye dönmek için gün sayıyor.

Salgın nedeniyle bir yıldır ailesinin yanına gelemeyen EDHO'nun Zeynep'i Ece Hakim, bir hafta sonra gurbetin biteceğini söyledi. Hakim, mutluluğunu sosyal medyadan dile getirdi.

"EVİM OLMADI"

22 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımına şu notu düştü:

"Korona yüzünden bir yıldır Türkiye’ye dönemedim. İnsanların evlerine sığındıkları bu dönemde benim evim diye benimseyebileceğim fiziksel bir alanım olmadı. Şimdi bir yılın ardından Türkiye’ye dönmeme bir hafta kalmışken, bana kendimi ev gibi hissettiren yerleri ve insanları hatırlamak istedim."