'Galaksi' isimli Türkçe Pop şarkısı ile tanınan 22 yaşındaki genç şarkıcı, Hatay'da verdiği bir konser sırasında Kürtçe ve Arapça şarkılar da söylenmesini istediğini aktardı.

22 yaşındaki genç şarkıcı Ece Mumay, Hatay'da konser verdi.

İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' isimli şarkısına çektiği kliple tanınarak televizyonlara çıkan Ece Mumay, kazandığı şöhret ile şarkıcı oldu.

HATAY KONSERİNDEKİ KONUŞMALARI DİKKAT ÇEKTİ

'Galaksi' isimli parçası ile şimdilerde YouTube trendlerde olan genç şarkıcı Ece Mumay'ın Hatay konserinde yaptığı bir konuşma olay oldu.

Ece Mumay: Sahnede Kürtçe şarkı da söyleyebilmeliyiz VİDEO



KÜRTÇE VE ARAPÇA ŞARKI SÖYLENEBİLMESİ İÇİN KONUŞTU

Konser sırasında her dilde şarkı söylenebilmesi gerektiğini belirten Mumay, Türkiye'de Kürtçe ve Arapça dillerinde konserler verilmediği imasında bulunarak bu dillerde de konser verilebilmesi gerektiğini söyledi.

"ALMANCA OKUYORSAK, KÜRTÇE DE, ARAPÇA DA OKUMAK HAKKIMIZ"

Sektörde yeni olan 22 yaşındaki genç şarkıcının açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sahnede Almanca okuyorsak Türkçe de, Kürtçe de, Arapça da her şeyi okumak hakkımız. Hiçbirinin birbirinden bir farkı yok. Müziğin dini dili ırkı yoktur arkadaşlar. Yani... Ve ben bunu kendi jenerasyonuma aşılamak istiyorum sizlerin yardımıyla. Bu şarkıları dinleyip, bu şarkıları beğendiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim."