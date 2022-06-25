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    Fotoğrafı şikayet edilen Ece Özdikici takipçilerine seslendi

    Bikinili fotoğrafının şikayet edilmesine sinirlenen ünlü oyuncu Ece Özdikici, tepkisini sosyal medya hesabının story kısmından yaptığı paylaşımda dile getirdi.
    • 25.06.2022 - 19:14
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    Fotoğrafı şikayet edilen Ece Özdikici takipçilerine seslendi

    Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte ünlü isimler kendilerini deniz kıyılarına attı.

    Poyraz Karayel dizisinde "Songül" karakterini canlandıran Ece Özdikici de tatil sezonunu açan ünlülerden biri oldu.

    Bikinili fotoğrafını paylaştı

    Tatil fotoğraflarını Instagram üzerinden paylaşan ünlü oyuncu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Fotoğraf şikayet edilince kaldırıldı

    Bikinili bir fotoğrafının şikayet edilmesi üzerine kaldırıldığını fark eden Özdikici, duruma tepki gösterdi.

    "50 bin kez şikayet edin, yine koyayım"

    Ece Özdikici, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

    "Aramızdaki hangi sapık biraz sonra paylaşacağım fotoğrafı şikayet etti acaba? Bedenden korkmayın arkadaşlar, ruhtan korkun. Yasaklamalardan bezdiğimiz dönemde biz birbirimize sansür yapmayacağız, değil mi? 50 bin kez şikayet edin, yine koyayım. Ne gördünüz acaba?"

    Fotoğrafı şikayet edilen Ece Özdikici takipçilerine seslendi #1

    Fotoğrafı şikayet edilen Ece Özdikici takipçilerine seslendi #2

    Fotoğrafı şikayet edilen Ece Özdikici takipçilerine seslendi #3

    Fotoğrafı şikayet edilen Ece Özdikici takipçilerine seslendi #4


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