Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşaladı! 'Göğüslerini açarken...'

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz içerikli mesajları yayınladı.

"Karpuz" isimli şarkısıyla sosyal medyada popüler olan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini öne sürdüğü mesajları ifşa etti.

Ronay açıklamasıyla birlikte 64 yaşındaki şovmenin kendisine attığı mesajları da yayınladı.

Erbil, Ronay'ın klibinde oynamayı kabul etmiş ikilinin diyaloğu böyle başlamıştı.

Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum. Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler kurdu.

Taciz mesajlarını ifşa eden Ronay, "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın" diyen Ronay paylaşımında "Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim.





“AHLAKSIZLIKLARINI GÖRMEZDEN GELMEYE ÇALIŞTIM”

Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ KANDIRILMIŞ VE DEĞERSİZ HİSSEDİYORUM”

Erbil'in kendisine attığı mesajları Instagram hesabında yayınlayan genç fenomen, "Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.

ECE RONAY KİMDİR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay magazin gündemini çalkaladı. Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları merak edildi. Peki, Ece Ronay kimdir?

Ece Ronay ilk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olmuştur. Karpuz şarkısı Youtube'da şuana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlenmiştir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ece Ronay'ın İnstagram'da toplamda 1.1 milyon takipçisi vardır.

Aslen Diyarbakırlı olan Ronay, Instagram ve TikTok platformlarında eğlenceli içerikleri de çekmektedir.