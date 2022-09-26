Mehmet Ali Erbil'in mahkemelik olduğu sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü şovmenin TikTok'tan kazandığı parayı açıkladı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen TikTok fenomeni Ece Ronay, bugün 2. Sayfa programının konuğu oldu.

TikTok hesabını açarak izleyicilerden hediye isteyen Erbil için "Dilenci" diyen Ronay, sanatçının günlük kazancı hakkında bir iddiada bulundu.

"Benden beter oldu"

Mehmet Ali Erbil'le bir yıl önce başlayan davaları hakkında konuşan Ece Ronay, "Mehmet Ali Erbil benim için 'TikTok'ta dilenen bir kız. Onunla beni bir mi tutuyorsunuz' demişti. Gördüğünüz üzere birmişiz. Hatta benden bin betermiş. Her gün yayınlarda 'bana hediye gönderin' diyerek yalvarıyor. Çok acınası bir halde. Dilenci dediğim için dava açmış, açabilir. Davalar devam ediyor bakalım sonucu ne olacak." dedi.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in TikTok'tan kazandığı parayı açıkladı VİDEO

"Para için yapıyor"

Erbil'in TikTok'taki kazancından bahseden Ronay, sözlerine şöyle devam etti: "Bana söylediği bir şeyi yine kendisi yaparsa laf söylemeye devam ederim. Beni ezmeye çalıştıkları her şeyi şimdi onlarda görüyorum. Gördükçe de yüzlerine vurmaya devam edeceğim. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan günlük 70 ila 100 bin TL arasında para kazanıyor. Gönderilen hediyelerle o civarda bir para kazandığı için TikTok'tan vazgeçemiyor."