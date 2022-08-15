Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e: Dilenci

Canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e davalık olduğu Ece Ronay'dan olay yorum geldi.

Rahatsızlığından dolayı setlere dönemeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyaya yöneldi.

TikTok hesabı açan Erbil, canlı yayınlar açarak hediye istemeye başladı. Ünlü komedyenin hediye istemesine ilk tepki de daha önce mesajlarını ifşa ettiği şarkıcı Ece Ronay'dan geldi.

"Çok keyifliyim"

TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, "Hadi hediye yollayın" diyerek takipçileriyle sohbet etmeye başladı. Erbil'in görüntülerinin yayılmasıyla sessiz kalamayan Ece Ronay ise "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana 'TikTok'ta dileniyorsun' deyip küçümseyen şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" yorumunu yaptı.