- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Ece Seçkin, 2 milyon lira kazandı
Ece Seçkin, 2 milyon lira kazandı
Ece Seçkin reklam parasıyla villa alacak.
- Haber Merkezi
- 17.06.2020 - 08:01
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evinden çıkmıyor. Konserleri iptal olan Seçkin, bu dönemde bile para kazanmaya devam etti.
KARANTİNA KAZANCI
Karantinada olan Seçkin, son 2 ayda yaptığı marka anlaşmalarından 2 milyon lira kazandı.
Çağrı Terlemez’le evlilik hazırlığı yapan şarkıcı, kazandığı parayı birikimlerine ekleyerek uzun süredir istediği villayı alacak.