Ece Seçkin, 2 milyon lira kazandı

Ece Seçkin reklam parasıyla villa alacak.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evinden çıkmıyor. Konserleri iptal olan Seçkin, bu dönemde bile para kazanmaya devam etti.

KARANTİNA KAZANCI

Karantinada olan Seçkin, son 2 ayda yaptığı marka anlaşmalarından 2 milyon lira kazandı.

Çağrı Terlemez’le evlilik hazırlığı yapan şarkıcı, kazandığı parayı birikimlerine ekleyerek uzun süredir istediği villayı alacak.