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    Ece Seçkin, 2 milyon lira kazandı

    Ece Seçkin reklam parasıyla villa alacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2020 - 08:01
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    Ece Seçkin, 2 milyon lira kazandı

    Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evinden çıkmıyor. Konserleri iptal olan Seçkin, bu dönemde bile para kazanmaya devam etti.

    KARANTİNA KAZANCI

    Karantinada olan Seçkin, son 2 ayda yaptığı marka anlaşmalarından 2 milyon lira kazandı.

    Çağrı Terlemez’le evlilik hazırlığı yapan şarkıcı, kazandığı parayı birikimlerine ekleyerek uzun süredir istediği villayı alacak.

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