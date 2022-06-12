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    Ece Seçkin, Antalya’da terledi

    Özel bir gecede sahne alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, giydiği transparan elbise ile dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 13:11
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    Ece Seçkin, Antalya’da terledi

    Şarkıcı Ece Seçkin, konserlerinden fırsat bulup bir günlüğüne tatile çıktı.

    Mor bikinisiyle poz veren Seçkin, arka arkaya bu karelerini hayranlarının beğenisine sundu.

    Seçkin, “Çok uzun zamandır sadece konser verdiğimi fark ettim. Bir günlük mola çok iyi geldi.” dedi.

    Dikkat çeken transparan elbise

    Kısa mola sonrası yeniden start veren şarkıcı, Antalya Belek’teki bir otelde sahne aldı.

    Açık renkli transparan elbisesi ile dikkat çeken Seçkin, sahnede yaklaşık 3 saat kaldı.

    Bu anlarını da Instagram hesabından paylaşan Seçkin, bir de not düştü.

    Ece Seçkin, Antalya’da terledi #1

    “Şıpır şıpır terlememize rağmen…”

    Ünlü şarkıcı, “Dün akşam yine harika bir gece yaşadık. Antalya sıcağında 5’inci şarkıdan sonra havuzdan çıkmışa dönmüş saçlarıma ve ekipçe şıpır şıpır terlememize rağmen büyük bir keyifle 3 saate yakın performans göstermenin mutluluğuyla turnemize devam ettik. Beni ve ekibimi muhteşem bir misafirperverlikle ağırlayanlara sonsuz teşekkürlerimle…” diye yazdı.

    Ece Seçkin, Antalya’da terledi #2

    Ece Seçkin, Antalya’da terledi #3

    Ece Seçkin, Antalya’da terledi #4

    Ece Seçkin, Antalya’da terledi #5


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