Petrol
90.32
-0.15%
Euro
18.073
0.18%
Dolar
18.3798
0.33%
Altın
987.95
0.41%
Borsa
3295
0.00%
Bitcoin
357.588
2.41%
BTXN Coin
8.16
-0.12%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Ece Seçkin, boyuyla dalga geçen öğretmene cevap verdi

    Ece Seçkin, boyuyla dalga geçen öğretmene sosyal medyadan cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 08:05
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ece Seçkin, boyuyla dalga geçen öğretmene cevap verdi

    Şarkıcı Ece Seçkin, Twitter'da bir öğretmenin kendisinin boyu üzerinden yaptığı göndermeye tepki gösterdi.

    "Ece Seçkin gibi boyu var"

    Twitter'da bir öğretmen paylaşımında "Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'O hocam saçlarınız çıkmış' diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" ifadesini kullandı.

    Bu tweet'in ekran görüntüsünü alan şarkıcı Ece Seçkin ise öğretmene tepki gösterdi.

    "Hocam.."

    Seçkin, "Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır." diye cevap verdi.

    Ece Seçkin'in boyu: 1,55 m

    Ece Seçkin, boyuyla dalga geçen öğretmene cevap verdi #1

    Ece Seçkin, boyuyla dalga geçen öğretmene cevap verdi #2

    Ece Seçkin, boyuyla dalga geçen öğretmene cevap verdi #3

    Ece Seçkin, boyuyla dalga geçen öğretmene cevap verdi #4

    Ece Seçkin, boyuyla dalga geçen öğretmene cevap verdi #5


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    ABD'de ham petrol stoğu arttı
    Ekonomi

    ABD'de ham petrol stoğu arttı

    Boetius'ta testis tümörü tespit edildi
    Dünyadan futbol

    Boetius'ta testis tümörü tespit edildi

    Görüş Bildir