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    Ece Seçkin, çocuk reyonundan giyiniyor

    Pembe elbisesi ile kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, "Çocuk reyonundan giyiniyorum" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 08:18
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 08:23
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    Ece Seçkin, çocuk reyonundan giyiniyor

    Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmişti.

    Terlemez ile hayatını birleştiren Seçkin, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sürekli boyunun kısalığı konuşulan Ece Seçkin, pembe elbisesi ile poz verdi.

    "DOĞRU"

    Objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, samimi bir itirafta da bulundu. Seçkin, "Evet, doğru. Çocuk reyonundan giyiniyorum." ifadelerini kullandı.

    Sık sık boyu ile sosyal medyanın diline düşen Ece Seçkin 1.55 boyunda.

    Ece Seçkin, çocuk reyonundan giyiniyor #1

    Ece Seçkin, çocuk reyonundan giyiniyor #2

    Ece Seçkin, çocuk reyonundan giyiniyor #3Ece Seçkin, çocuk reyonundan giyiniyor #4Ece Seçkin, çocuk reyonundan giyiniyor #5

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