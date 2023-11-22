Ece Seçkin eşiyle dudak dudağa poz verdi Başarılı projelerinin yanında özel hayatı ve güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen Ece Seçkin, eşiyle yaptığı son paylaşımla aşkını haykırdı.

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Şarkıcı Ece Seçkin, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Çağrı Terlemez ile Beykoz’daki bir mekanda 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, pilot eşiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

Seçkin, eşiyle dudak dudağa verdiği pozu şu notla paylaştı:

"Zırh oldun"

"Senin tarafından sevilmenin bana kaç savaşta zırh olduğunu bilemezsin."

Takipçileri, Seçkin'in romantik pozuna yorum yağdırdı.