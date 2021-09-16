Ece Seçkin evlendi

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan şarkıcı Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez, nikah masasına oturdu.

Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini sonunda gerçekleştirdi.

DÜĞÜNE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Çift, Beykoz'daki bir mekanda hayatlarını birleştirdi.

Seçkin ve Terlemez'in düğününe ünlü isimler katıldı. Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Derya Uluğ, Danla Bilic ve Merve Özbey, yakın dostlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

GELİNLİKLERİNİ HEDİYE EDECEK

Daha önce yaptığı açıklamada gelinliklerini hayranlarına hediye edeceğini söyleyen Seçkin, iki farklı gelinlik giydi.

2018 YILINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez, 2018 yılında evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Seçkin ile Terlemez, aile yakınları ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.