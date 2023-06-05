Ece Seçkin, hastalığı hakkında konuştu Popçu Ece Seçkin, uzun süredir mücadele ettiği İdiyopatik Alerji hastalığıyla ilgili bilgi verdi.

ensonhaber.com

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Ece Seçkin, önceki gün İstanbul'da sahne aldı.

Sahne öncesi sorulara yanıt veren şarkıcı, "Beyazlar içindeyim. Uzun zaman sonra ilk büyük İstanbul konserimiz. Uzun uzun provalar yaptık." dedi.

"Okuyorum kendimi"

Bir uğuru olup olmadığı sorulan Seçkin, "Sahne günleri uğurum tabii ki var. Açıklayamam, çok tuhaf. Okuyorum kendimi, bir de mutlaka annemi görüntülü arayıp konuşurum." açıklamasını yaptı.

"Çok üzülmüştüm"

Yazın pek tatil yapamayacağını belirten şarkıcı, "Yaz tatilimizi uzun zamandır aynı lokasyonda yapıyoruz. Bu yaz zannetmiyorum uzun bir tatilimiz olsun. Geçen sene temmuz ayında sadece bir akşam yemeğe çıkabildik. Onda da Çağrı (Terlemez) geç gelmişti, çok üzülmüştüm. Bu sene de öyle olacak gibi gözüküyor ama biz bu tempoyu seviyoruz. Bundan şikayetçi değiliz, özlem olunca da güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

"Doğru tedavi ve doğru teşhis"

Uzun zamandır İdiyopatik Alerji hastalığıyla mücadele eden Ece Seçkin, "Sosyal medyadan bana çok yazıyorlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Vücudunun fotoğraflarını gönderenler bile oldu. Benim hastalığım şu an biraz daha iyi durumda. Çok iyiyim yani şu an. Doğru doktor, doğru tedavi ve doğru teşhis çok önemli." açıklamasını yaptı.