Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu'nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi

Sarı- Lacivertliler'in, yeni tasarımlı formaları da taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını müthiş bir lansman ile taraftarlarına tanıttı.

Tanıtıma ünlü yağdı. Ece Seçkin, Afra Saraçoğlu gibi ünlü isimler de yeni formayı sahnede üzerine giydi.

Geçen sezon 352 bin 348 adet forma satan Fenerbahçe, kulüp tarihinin rekorunu kırdığını açıklamıştı.

24 saatte 39 bin 435 adet satıldı

Yapılan lansmanın ardından forma satışlarında patlama yapan Fenerbahçe, 24 saat içinde 39 bin 435 adet formanın satıldığını açıkladı.

629 TL

Bir formanın fiyatının 629 TL olduğu Kanarya'da bu sayede kulübün kasasına sadece bir günde 24 milyon 804 bin 615 TL girdi.