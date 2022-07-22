Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
407.270
-0.31%
BTXN Coin
11.05
33.61%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu'nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi

    Sarı- Lacivertliler'in, yeni tasarımlı formaları da taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu'nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi

    Fenerbahçe, yeni sezon formalarını müthiş bir lansman ile taraftarlarına tanıttı.

    Tanıtıma ünlü yağdı. Ece Seçkin, Afra Saraçoğlu gibi ünlü isimler de yeni formayı sahnede üzerine giydi.

    Geçen sezon 352 bin 348 adet forma satan Fenerbahçe, kulüp tarihinin rekorunu kırdığını açıklamıştı.

    24 saatte 39 bin 435 adet satıldı

    Yapılan lansmanın ardından forma satışlarında patlama yapan Fenerbahçe, 24 saat içinde 39 bin 435 adet formanın satıldığını açıkladı.

    629 TL

    Bir formanın fiyatının 629 TL olduğu Kanarya'da bu sayede kulübün kasasına sadece bir günde 24 milyon 804 bin 615 TL girdi.

    Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi #1

    Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi #2

    Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi #3

    Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi #4

    Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi #5

    Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi #6

    Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi #7

    Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi #8

    Ece Seçkin ile Afra Saraçoğlu nun tanıttığı Fenerbahçe formalarına yoğun ilgi #9


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Yargıtay'dan emsal muska ve büyü kararı
    İç Haber

    Yargıtay'dan emsal muska ve büyü kararı

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Gündem

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir