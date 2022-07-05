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    Ece Seçkin kalçasını şeftali emojisi koydu

    Sporu hayatından eksik etmeyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin son paylaşımıyla olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 09:12
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    Ece Seçkin kalçasını şeftali emojisi koydu

    Sahnede igiydiği iddialı kıyafetleriyle gündeme gelen Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

    Şeftali koydu

    Ece Seçkin son olarak spor yaptığı anları paylaştı. Tanga modeli bikinisiyle bahçede spor yapan Ece Seçkin kalçalarını şeftali emojisiyle sansürlemeyi tercih etti.

    Geçtiğimiz günlerde uçak korkusu olduğu için konserlerine kara yoluyla gittiğini açıklayan Seçkin, "Sanırım bu aralar üst üste uçak seyahati yaptığım için oldu. Bunu yenebilmem için psikoterapi almaya başladım" demişti.

    Ece Seçkin kalçasını şeftali emojisi koydu VİDEO

    Ece Seçkin kalçasını şeftali emojisi koydu #1

    Ece Seçkin kalçasını şeftali emojisi koydu #2

    Ece Seçkin kalçasını şeftali emojisi koydu #3

    Ece Seçkin kalçasını şeftali emojisi koydu #4


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