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    Ece Seçkin’den itiraflar

    Popçu Ece Seçkin'den çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 11:39
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    Ece Seçkin’den itiraflar

    Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bir radyo programına konuk oldu. Yayında samimi açıklamalar yapan Seçkin, kendisini 'Zırdeli' olarak tanımladı.

    İşte Seçkin'in açıklamalarından ara başlıklar:

    "Zırdeliyim"

    "Her şeyim zırdeli... Hiçbir şeyim normal değil. Mesela benim ne zaman ne yapacağımı asla kestiremezsiniz. Beni çok uzun seneler de tanısan kestiremezsin. Annem bile bana şaşırıyor.

    Ece Seçkin’den itiraflar #1

    "Temizlik takıntım var"

    Temizlikle alakalı takıntılarım var. Saç ve kıl görmeye tahammüllüm yok. Lavaboda, yerde falan... Bunlar beni hayatta en çok delirten şeyler...

    Tüketim inanılmaz hızlı... Buna ayak uydurmaya çalışıyorum. Eskiden yılda bir tane single yapardık. Bir yıl boyunca o dinlenirdi. Ama şu an öyle bir şansımız yok.

    Ece Seçkin’den itiraflar #2

    "Çocukluk hayalim"

    Çocukluk hayalim bugün burada, bu sahnede olmaktı. Etrafında bir sürü insanın dolaştığı, şatafatlı kıyafetler giyen, saçları başları yapılan biri olmak isterdim.

    Bundan on beş, yirmi sene önce televizyon kültürü vardı. Televizyonda bir şarkı çok çıkıyorsa o şarkı bizim için tutmuş demekti. Şimdi tüketim mecrası çok fazla, içerik çok fazla... Herkesin kafasına göre müzik yaptığı bir dönemdeyiz.

    Ece Seçkin’den itiraflar #3

    "Herkesin bir numarası var"

    Aynı jenerasyonda olduğum kadın star arkadaşlarım İrem Derici, Simge, Aleyna Tilki, Derya Uluğ, Merve Özbey, hepsi gerçek müzisyenler. Herkesin kendine has, bir numara olduğu yeri var. Benim farkım birkaç dilde birden şarkı seslendirmem.

    "Hukuk fakültesini bitirip hukukçu olsaydım başarılı bir avukat olur muydum emin değilim. Hayalini tercih etme lüksü olan insanlardan biriyim. Sahne her şeyden daha ağır basıyor.

    "Hayranım olduğu için çektirse"

    Sosyal medya olmasaydı belki de daha güzel olurdu. Keşke bir hayranım Instagram’a atmak için değil de gerçekten hatıra olsun diye benimle fotoğraf çektirse.

    Ece Seçkin’den itiraflar #4

    "Minyon olmanın dezavantajı yok"

    Kendiyle dalga geçmeyi bilen biriyimdir. Minyon olmanın hiçbir zaman dezavantajını görmedim. Avantaja çevirmeyi iyi bildim.

    Boyum uzun olsun diye bir özlemim olmadı. Topuklu ayakkabılarla bunu gerçekleştirebiliyorum."

     


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