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    Ece Seçkin mini elbiseli pozlarını paylaştı

    Ece Seçkin, sırt dekolteli mini elbisesi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 08:16
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:05
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    Ece Seçkin mini elbiseli pozlarını paylaştı

    Ünlü popçu Ece Seçkin ile pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirmişti.

    Terlemez ile hayatını birleştiren ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Seçkin, son gönderisiyle dikkat çekti.

    Düğününden sonra hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini İzmir konserinin ardından hayranına armağan eden Seçkin, sahnede çekilen fotoğrafları yayınladı.

    Ece Seçkin'in cesur fotoğrafları FOTO GALERİ

    BURSA KONSERİNDEN

    Bursa konseri için iddialı bir kıyafet tercihinde bulunan 30 yaşındaki Ece Seçkin, ışıltılı tarzıyla hayranlarından tam not aldı. Derin sırt dekolteli mini elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü şarkıcının "Bana yeni düşmanlar lazım!" notunu düştüğü gönderi 48 binden fazla beğeni geldi.

    Ece Seçkin mini elbiseli pozlarını paylaştı #1Ece Seçkin mini elbiseli pozlarını paylaştı #2

    Ece Seçkin mini elbiseli pozlarını paylaştı #3Ece Seçkin mini elbiseli pozlarını paylaştı #4

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