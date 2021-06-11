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Ece Seçkin'den tekne pozları
Geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı Yastık'ı dinleyicilerin beğenisine sunan Ece Seçkin, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 08:46
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin tatil sezonunu güney sahillerinde açtı. Şarkıcı arkadaşı Derya Uluğ ile tatil yapan Seçkin, teknede çekildiği pozlarını Instagram'dan paylaştı.
SİYAH BİKİNİ TERCİH ETTİ
Siyah bikinisiyle poz veren güzel şarkıcının paylaşımlarına hayranları beğeni yağdırdı.
Siyah bikinisiyle poz veren Seçkin'in paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.