Ece Seçkin'in bikinili fotoğraflarına yorum yağdı

Ibiza'da tatilde olan Ece Seçkin klibi öncesi bikinili poz verdi

Ünlü popçu Ece Seçkin, "Güzelim" adlı yeni şarkısını plajda çektiği bir kısa video ile duyurdu.

Tanga bikinisiyle pozlar veren Ece Seçkin'e gelen "Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna ünlü şarkıcı cevap verdi.

"Sen avukat mısın?"

Seçkin'in bir hayranı ise bu yoruma "Sizi ne ilgilendiriyor?" deyince takipçi bir de üstüne "Sen avukat mısın canım?" dedi.,

Bunu gören Ece Seçkin dayanamadı ve kadın bedeni üzerinde söz söyleme hakkı olduğunu düşünen takipçiye "Sen avukat mısın?" yanıtı verdi. Seçkin'e pek çok destek mesajı yağdı.,

"Latin ruhu"

Seçkin şarkı hakkında, "Latin ruhu beni Ibiza’ya sürükledi. Yeni şarkımı ve klibimi burada kutladığım için çok mutluyum" demişti.



