Euro
11.0373
0.09%
Dolar
9.4978
0.19%
Altın
549.97
0.37%
Borsa
1.519
0%
Bitcoin
566.999
-2.61%
BTXN Coin
24.83
15.75%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Ece Seçkin'in düğün fotoğrafları

    Ece Seçkin, düğünden en sevdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 08:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ece Seçkin'in düğün fotoğrafları

    Geçtiğimiz hafta çocuk reyonundan giyniyorum açıklamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez çifti, 15 Eylül Çarşamba akşamı dünyaevine girmişti.

    YENİ FOTOĞRAFLAR YAYINLADI

    Sosyal medyayı sık kullandığı bilinen Ece Seçkin düğününden yeni fotoğraflar paylaştı.

    Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımı kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni aldı.

    Ece Seçkin in düğün fotoğrafları #1Ece Seçkin in düğün fotoğrafları #2Ece Seçkin in düğün fotoğrafları #3

    Ece Seçkin in düğün fotoğrafları #4Ece Seçkin in düğün fotoğrafları #5Ece Seçkin in düğün fotoğrafları #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir