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Ece Seçkin'in düğün fotoğrafları
Ece Seçkin, düğünden en sevdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 08:23
Geçtiğimiz hafta çocuk reyonundan giyniyorum açıklamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez çifti, 15 Eylül Çarşamba akşamı dünyaevine girmişti.
YENİ FOTOĞRAFLAR YAYINLADI
Sosyal medyayı sık kullandığı bilinen Ece Seçkin düğününden yeni fotoğraflar paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımı kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni aldı.