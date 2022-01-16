Haberler

Magazin Haberleri

Ece Seçkin’in küçük bir servet değerindeki ayakkabısı

Ece Seçkin’in küçük bir servet değerindeki ayakkabısı

Mini etek ve ceket takımının altına giydiği fuşya renkli ayakkabısı ile dikkat çeken şarkıcı Ece Seçkin’in, bu ayakkabılara 14 bin 500 lira ödediği öğrenildi.