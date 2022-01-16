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- Ece Seçkin’in küçük bir servet değerindeki ayakkabısı
Ece Seçkin’in küçük bir servet değerindeki ayakkabısı
Mini etek ve ceket takımının altına giydiği fuşya renkli ayakkabısı ile dikkat çeken şarkıcı Ece Seçkin’in, bu ayakkabılara 14 bin 500 lira ödediği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 12:06
- Güncelleme : 16.01.2022 - 12:10
Ozan Doğulu’nun 50’nci doğum günü partisine popçu Ece Seçkin de katıldı.
Seçkin’in hem kıyafeti hem de ayakkabıları adeta göz aldı.
AYAKKABISI IŞIL IŞIL PARLADI
Mint yeşili mini etek ve ceket takımının altına fuşya renkli ayakkabı tercih eden Ece Seçkin, doğum gününün en dikkat çeken isimlerinden oldu.
14 BİN 500 LİRA VERDİ
Ayakkabının fiyatı ise dudak uçuklattı.
Şarkıcının bu ayakkabıya 14 bin 500 lira ödediği öğrenildi.
BEYONCE DE GİYDİ
Aynı ayakkabıyı geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce de giymişti.