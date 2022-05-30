Ece Seçkin'in Yeowool yorumu tepki aldı

Ece Seçkin, PurpleBeck grubundan Yeowool'un şarkısında dans etmesine heyecanlanan takipçisini bozdu.

K-Pop grubu PurpleBeck üyesi Yeowool'un, Ece Seçkin bir şarkısıyla dans etmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Seçkin bu dans gündem olunca "Ve bunun beni zerre heyecanlandırmaması." dedi. Ancak Ece Seçkin'e şaşırtıcı bir tepki yağdı. Ünlü şarkıcı, "Saygısızlık yapıyorsun." yorumlarından sonra sinirlendi.

"Kafayı yemişssiniz"

Seçkin, bir takipçisine "Saygısız ve terbiyesiz olan sizlersiniz, hastasınız hepiniz Kore'nin K'sini duyunca bi triplere bir şeylere giriyorsunuz kafayı yemişsiniz. Adıyaman Başpınar köyünden Kore fanlığı yapıp bana küfreden de sizlersiniz, sizinle neden bu kadar dalga geçildiğini şimdi daha iyi anladım." diyerek şoke etti.