Kızı Yağmur Önüt’ü av tüfeği ile öldüren Egemen Vardar’ın tutuklanmaması, anne Sevgi Gülseren Önüt’ün acısını artırdı. Acılı annenin feryadı, Ece Üner'i de ağlattı.

Hafta içi her gün Ece Üner’in sunumu ile ekranlara gelen ‘Ece Üner ile Susma’ programında, bir annenin feryadı yankılandı.

Küçükçekmece’de sevgilisi Yağmur Önüt’ü av tüfeğiyle vurarak ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Egemen Vardar’ın davasını Yargıtay, ‘olası kastla öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozmuştu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mütalaa açıklandı.

Savcı, sanık Egemen Vardar’ın 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Bugünkü duruşma da ise mahkeme heyeti sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

“NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYSAM YAĞMUR YAĞAR”

Adliye çıkışı soluğu Ece Üner ile Susma programında alan acılı anne Sevgi Gülseren Önüt, Egemen Vardar’ın tutuklanmamasına ve çıkan karara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Ne zaman ihtiyaç duysam yağmur yağar. Bayram sabahları beklerim, yağmur yağsın diye. Sonra yağmadığı zaman da bahane buldum. Yağmur toprağa düşüyor papatyalar açıyor, papatya da yağmurdur. Sonra papatyalara kelebek konuyor, kelebek de yağmur. Ben böyle bir dünyada yaşıyorum.

Ece Üner, acılı annenin feryadı karşısında gözyaşlarını tutamadı VİDEO



“BEN EVLADIMIN YÜREĞİ KAÇ GRAM BİLİYORUM”

Ben evladımın yüreği kaç gram biliyorum. Sadece ölmedi, sonradan da kestiler onu. Her anne evladını seviyor değil mi? Hangi anne biliyor onun ciğeri kaç gram, kalbi kaç gram?

“SANDIM Kİ TUTUKLAYACAKLAR”

Cezayı çeksin istemiyorum ki. Söylüyorum ben ona tükürmedim, bağırmadım, küfretmedim hiçbir şey yapmadım. Bana böyle öğretilmişti. Ben mahkemeye gitmiştim, sandım ki tutuklayacaklar. Bu bitmeyen bir kabus.

"ORTADA TUTUKLANAN YOKSA O ZAMAN KIZIM DA ÖLMÜŞ OLMAZ”

Ben o çocuğa da evladım diyordum. Ben bunu kabul etmek için çalıştım. Delilik mi bu bana söyle delilik mi? Suçlu kimse yoksa ortada yakalanan tutuklanan kimse yoksa o zaman benim kızım da ölmüş olamaz değil mi.





“SİZİN HİÇ KIZINIZ ÖLDÜ MÜ”

Stüdyo, verilen karara tepki gösteren annenin titreyen sesi ile yankılandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan programın sunucusu Ece Üner, “Sizin hiç kızınız öldü mü?” diyerek tüm yetkililere çağrıda bulundu. Acılı anne ve Ece Üner birbirlerine sarılarak dakikalarca ağladı.